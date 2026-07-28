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Νέες απώλειες για το πετρέλαιο με ελπίδες για τα Στενά του Ορμούζ

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Νέες απώλειες για το πετρέλαιο με ελπίδες για τα Στενά του Ορμούζ
Πετρέλαιο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Το Brent υποχωρεί 1,5%, στα 87,05 δολάρια ενώ το αμερικανικό WTI διολισθαίνει 1,2% στα 81,59 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 15:54

Νέα πτώση καταγράφει το πετρέλαιο την Τρίτη, εν μέσω ελπίδων για επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, με ώθηση και από τις συζητήσεις της Τεχεράνης με Σαουδική Αραβία και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχωρούν 1,5%, στα 87,05 δολάρια ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate διολισθαίνουν 1,2% στα 81,59 δολάρια το βαρέλι.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές κλήσεις με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, όπου επικεντρώθηκαν στην ανάγκη «εξάλειψης της ανασφάλειας που έχει επιβληθεί στα Στενά του Ορμούζ, η οποία προκαλείται από τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται πως το διεθνές σημείο αναφοράς και το WTΙ κατρακύλησαν σε χαμηλό 10 ημερών χτες με απώλειες 8,7% και 7,5% μετά την αναστολή των αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον είχε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπήρχε πιθανότητα επίλυσης. Ωστόσο, διεμήνυσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ θα συνεχιστούν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ενώ η Τεχεράνη εξέδωσε αντίστοιχες προειδοποιήσεις για αντίποινα.

«Προς το παρόν, η ανακούφιση που έδωσε η εύρεση μιας "ράμπας" εξόδου έχει μειώσει την ένταση στις τιμές και έχει μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι στις σαουδαραβικές υποδομές. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή», επεσήμανε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σικάμορ, σε σημείωμα πελάτη.

«Το αν οι Χούθι έχουν τη στρατιωτική ικανότητα να επιβάλουν έναν ολοκληρωμένο αποκλεισμό στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι αμφισβητήσιμο, ειδικά δεδομένου ότι οι Σαουδάραβες θα τους επιτεθούν αδυσώπητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυκλοφορία έχει μειωθεί σημαντικά στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ», διαπίστωσε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μέιρ.

«Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι τιμές δεν είναι ακόμη υψηλότερες από ό,τι είναι τώρα είναι η καταστροφή της ζήτησης που συμβαίνει, ειδικά στην Ασία», πρόσθεσε.

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tags:
Πετρέλαιο
Μέση Ανατολή
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
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