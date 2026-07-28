5 σύντομες αποδράσεις από την Αθήνα για να συνδυάσετε μπάνιο και φαγητό

Αποδράσεις με θαλασσινό αέρα σε προορισμούς μια ανάσα από την Αθήνα που συνδυάζουν παραλίες με κρυστάλλινα νερά και ταβερνάκια με νόστιμες γεύσεις.

Καταγάλανα νερά, ατελείωτες βουτιές και τραπεζάκια δίπλα στο κύμα με ψαρομεζέδες. Κάπως έτσι μοιάζει για τους περισσότερους το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα και δεν έχετε προγραμματίσει ακόμα διακοπές, υπάρχουν προορισμοί που προσφέρονται και για μια σύντομη απόδραση. Είτε πρόκειται για μια μονοήμερη εκδρομή είτε για ένα Σαββατοκύριακο, έχουμε συγκεντρώσει πέντε προορισμούς που θα σας βάλουν αμέσως σε κλίμα διακοπών, έστω και την τελευταία στιγμή, με όμορφες παραλίες και καλό φαγητό κοντά στη θάλασσα για μετά τις βουτιές.

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