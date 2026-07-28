«Βαθαίνει» το διεθνές sell off στις μετοχές των τσιπ

Η κρίση ξεκινά και επιστρέφει στις ΗΠΑ αφού γέμισε απώλειες Ασία και Ευρώπη. Πώς κινούνται οι εισηγμένες στα ταμπλό.

Με «βαθύ κόκκινο» βάφονται οι μετοχές των ημιαγωγών διεθνώς την Τρίτη με την κρίση να ξεκινά και να επιστρέφει στις ΗΠΑ αφού γέμισε απώλειες Ασία και Ευρώπη. Προσυνεδριακά, η Nvidia σημειώνει πτώση περίπου 1,2%, ενώ η Intel και η AMD κατρακυλούν άνω του 3%, με την κατασκευάστρια τσιπ μνήμης Micron να ηγείται των απωλειών με σχεδόν -5%.

Το πτωτικό σπιράλ σήμερα το πρωί έκανε την εμφάνισή του στην Ασία, παίρνοντας την σκυτάλη από τα αμερικανικά ταμπλό: Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix διολίσθησε 14,65%, ενώ η Samsung Electronics απώλεσε άνω του 13%. Άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν δέχτηκαν επίσης έντονα «χτυπήματα» με την LG Innotek να καταβαραθρώνεται 16,29%, την Seoul Semiconductor να «κοκκινίζει» 8,78% και την LG Chem να αποδυναμώνεται 7,5%.

Το ίδιο μοτίβο πιέσεων παρατηρήθηκε και στους τίτλους των τσιπ της Ιαπωνίας: Η Tokyo Electron διολίσθησε 10,96% η Advantest υποχώρησε πάνω από 10%, ενώ η SoftBank Group έχασε 4,43%. Ο τίτλος του ιαπωνικού κατασκευαστή μνήμης υπολογιστών Kioxia κατακρημνίστηκε σχεδόν 19%. Η TSMC της Ταϊβάν σημείωσε πτώση σχεδόν 3%. Ο δείκτης ChiNext 300 της ηπειρωτικής Κίνας, που ασχολείται με την τεχνολογία, υποχώρησε 6,49%, ενώ ο δείκτης Hang Seng China Semiconductor Chips διολίσθησε 7,02%.

Το sell off μεταδόθηκε στην Ευρώπη, με κομβικές εταιρείες τσιπ να τελούν επίσης σε κλοιό απωλειών: Η μετοχή της ASML σημειώνει πτώση άνω του 8% αποτελώντας σημαντικό βαρίδι για τους δείκτες καθώς κινεζική εταιρεία κατασκευάζει μια μηχανή λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας, έναν τομέα στον οποίο κυριαρχεί η ολλανδική επιχείρηση. Άλλοι τίτλοι τσιπ, όπως οι ASM International και BE Semiconductor, αποδυναμώνονται από 2% έως και 3%.

Οι πωλητές ανοίγουν τον βηματισμό τους μετά από ακόμη αδύναμη συνεδρίαση για τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών τη Δευτέρα στη Wall Street. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έχασε περισσότερο από 2%, διευρύνοντας τις απώλειες της Παρασκευή. Οι AMD και Teradyne υποχώρησαν 5% και 4% αντίστοιχα. Η Micron Technology έχασε περίπου 2%. Η πτώση υπογραμμίζει πόσο στενά έχουν συνδεθεί οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας και το AI trade των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια απίστευτη αβεβαιότητα», υπογράμμισε ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Acadian Asset Management, Όουεν Λαμόντ. «Κανείς δεν έχει ιδέα πώς αυτή η διαδικασία τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσει την οικονομία μας, και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι δύσκολη ό,τι και να γίνει» πρόσθεσε. «Γενικότερα, ολόκληρο το οικοσύστημα των μοχλευμένων ETF σε Κορέα, Χονγκ Κονγκ και ΗΠΑ, ενδεχομένως να προσθέτει αστάθεια και να μεγεθύνει τις διακυμάνσεις της αγοράς» κατέληξε.