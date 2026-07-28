Στενά του Ορμούζ: Πρόταση για εθελοντικά τέλη υπέρ του Ιράν - Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ απογειώθηκαν από ισραηλινές βάσεις. Συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Σχέδιο που υποστηρίζεται από τα κράτη του Κόλπου για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης εθελοντικών τελών για τη χρήση του με έσοδα να κατευθύνονται στο Ιράν, παρουσίασε το Ομάν την Τρίτη, με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή με έμφαση στη ναυτιλία.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στις προτάσεις του Ομάν, οι οποίες προορίζονται να χρησιμεύσουν ως βάση για τον τερματισμό της διαταραχής του εμπορίου μέσω του κρίσιμου περάσματος που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη θέλει να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ με την Μουσκάτ που ελέγχει την απέναντι όχθη, και να χρεώνει τέλη στα πλοία που το χρησιμοποιούν.

Η Ουάσινγκτον θέλει να επιστρέψει στο προπολεμικό status quo, όταν τα πλοία μπορούσαν να περνούν ελεύθερα χωρίς διόδια, εκτιμώντας ότι η χρέωση υποχρεωτικών τελών θα ήταν παράνομη. Σύμφωνα με την πρόταση του Ομάν, το Ιράν δεν θα ασκούσε αποκλειστικό έλεγχο και τα τέλη θα ήταν προαιρετικά, σε ένα σύστημα ανάλογο με αυτό που ισχύει στον Πορθμό της Μαλάκκας.

Εκεί η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη ζητούν από τα πλοία να καταβάλλουν προαιρετικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί απέρριψε την προειδοποίηση του Ντόνλντ Τραμπ ότι πλοία που έχουν υποστεί ζημιές από το Ιράν στον Κόλπο θα αποζημιωθούν με την χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να φέρουν αποτέλεσμα οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ που συναντάται με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Αυτή τη στιγμή, μας μιλούν για το κλείσιμο συμφωνίας», υποστήριξε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Στην άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως «αυτή τη στιγμή» το Ιράν δεν διεξάγει «καμιά διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ απογειώθηκαν από ισραηλινές βάσεις, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, που επανέλαβε πως η χώρα του είναι έτοιμη να ανταποδώσει αν δεχθεί επίθεση. «Το γεγονός είναι πως αυτήν την ώρα -και αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία ώρα-- οι Ιρανοί πυροβολούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή, εκτός από μία χώρα: το κράτος του Ισραήλ», επεσήμανε ο Κατς, συμπληρώνοντας: «ξέρουν πως αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται από εδώ για να διεξαγάγουν πλήγματα».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο: αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδρασή μας. Το έχω ανακοινώσει, ο πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει, και το έχουμε πει πολύ καθαρά: αν το Ισραήλ τεθεί στο στόχαστρο, θα ανταπαντήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», προειδοποίησε ο υπουργός. Μετά τη διακοπή των αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη δεν έχει διεκδικήσει την ευθύνη κάποιας επίθεσης στους γείτονές της στην περιοχή.

Ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Ουκρανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Μάλιστα, ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια σύντομη, ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, ενόψει της κηδείας του Γκράχαμ αργότερα σήμερα.

Η επίσκεψη δίνει στον Ζελένσκι την ευκαιρία να ζητήσει την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης που λαμβάνει η χώρα του, σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας έχουν αναθερμανθεί. Ωστόσο, οι ΗΠΑ καθυστερούν την αποστολή βοήθειας στο Κίεβο και η απώλεια του Γκράχαμ σημαίνει ότι η Ουκρανία έχασε έναν από τους σθεναρότερους υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται ότι θα πιέσει τον Τραμπ ζητώντας του να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για την απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας. Είναι επίσης πιθανό ότι θα συζητήσουν την υπόσχεση του Τραμπ ότι θα χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια για να την επείγουσα απόκτηση δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για drones.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ηγέτες είναι επίσης πιθανό να συζητήσουν την υπόσχεση του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυραύλων για τα συστήματα Patriot. Τέλος, μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για συνάντηση με γερουσιαστές.