Πώς να μη βγάλεις πανάδες στο σώμα φέτος το καλοκαίρι

Πρόκειται για το καλοκαιρινό σουβενίρ που θα ευχόσουν να μην είχες πάρει από τις διακοπές σου στο νησί.

Συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το καλοκαιρινό σουβενίρ που θα ευχόσουν να μην είχες πάρει από τις διακοπές σου στο νησί. Ο λόγος φυσικά για τις πανάδες, τις κηλίδες που οι περισσότερες γυναίκες αδυνατούν να καταπολεμήσουν.

Αν και συνήθως μιλάμε για τις δυσχρωμίες στο πρόσωπο, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να εμφανιστούν εξίσου εύκολα στο ντεκολτέ, τους ώμους, τα χέρια, την πλάτη ή ακόμη και στις κνήμες, περιοχές που εκτίθενται καθημερινά στην υπεριώδη ακτινοβολία.

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