Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent - Ράλι άνω του 5% για WTI

Η τιμή του αργού brent κερδίζει 4,92% στα 98,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 4,51% στα 90,75 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 16:24

Σε υψηλό από τέλη Μαΐου σκαρφαλώνει το Brent την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια με το West Texas Intermediate να χτυπά τα 90 δολάρια, καθώς η επίθεση με άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας και η νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσαν τους φόβους για διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά και το ασυτηρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη.

Η τιμή του αργού brent κερδίζει 6,4% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο άνω του 5% στα 91,08 δολάρια το βαρέλι. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον θα βομβαρδίζει ιρανικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Ριάντ αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Γιανμπού, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ μετά τον ιρανικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM, Τζον Έβανς, από εκεί βγαίνει το 75% της συνολικής ποσότητας που εξάγεται σε κανονικούς καιρούς από το Ριάντ. «Η διαδρομή ανάμεσα στη Γιανμπού στην Κίνα είναι λίγο παραπάνω από 20 ημέρες περνώντας ανοικτά της Υεμένης, ενώ ο διάπλους της Διώρυγας του Σουέζ και η παράκαμψη της Αφρικής, σημαίνει χρόνο ταξιδιού μεγαλύτερο των 50 ημερών», εξήγησε ο αναλυτής της PVM.

«Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο όπλο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο Τραμπ. Η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικά συμφέροντα, προειδοποιώντας πως, εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν ιρανικές υποδομές, θα ανταποδώσει με επιθέσεις σε γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι το Ιράν δεν επιδεικνύει «σοβαρή διάθεση» για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στηρίζουν τη διπλωματική οδό. Αναλυτές της HSBC σημειώνουν ότι το ράλι του πετρελαίου αντανακλά την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, εκτιμώντας ότι η πορεία θα εξαρτηθεί από το εάν η διπλωματία θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ομαλή διέλευση των τάνκερς.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου και φυσικού αερίου της HSBC, Κιμ Φουστιέ, από τις 7-8 Ιουλίου η εκεχειρία έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν αμερικανικά αντίποινα. «Το βασικό ζήτημα παραμένει ποιος θα ελέγχει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, καθώς η αυξημένη χρήση του διαδρόμου ναυσιπλοΐας που διαχειρίζονται οι ΗΠΑ μέσω του Ομάν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τεχεράνης» τόνισε.