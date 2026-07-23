Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία εκθεσιακών χώρων και κέντρων

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εκθεσιακών χώρων και των εκθεσιακών κέντρων τίθεται σε εφαρμογή με κοινή υπουργική απόφαση.

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εκθεσιακών χώρων και των εκθεσιακών κέντρων τίθεται σε εφαρμογή με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προδιαγραφές καταλληλότητας, το σύστημα ελέγχων, τα παράβολα και τις διοικητικές κυρώσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή της γνωστοποίησης μέσω του gov.gr, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν έως και τις 20.000 ευρώ, καθώς και διακοπή λειτουργίας στις περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια.

Πιο αναλυτικά, με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια από το υπουργείο Ανάπτυξης, καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των εκθεσιακών χώρων και των εκθεσιακών κέντρων, με τη θέσπιση της διαδικασίας γνωστοποίησης λειτουργίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των όρων καταλληλότητας, των ελέγχων, των παραβόλων και των διοικητικών κυρώσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4442/2016 για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η απόφαση προβλέπει ότι η έναρξη λειτουργίας εκθεσιακού χώρου ή εκθεσιακού κέντρου θα πραγματοποιείται με προηγούμενη γνωστοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης προς τον αρμόδιο δήμο. Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) μέσω του gov.gr και του EUGO, ενώ έως την ενεργοποίηση της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής θα μπορεί να υποβάλλεται και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες αρχές ή στα ΚΕΠ. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προδιαγραφές.

Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να διαθέτουν, μεταξύ άλλων, βεβαίωση νόμιμης χρήσης του χώρου από μηχανικό, πιστοποιητικό πυροπροστασίας όπου απαιτείται, περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και να τηρούν σχετικό φάκελο δικαιολογητικών διαθέσιμο για κάθε έλεγχο.

Παράλληλα, θεσπίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των εκθεσιακών εγκαταστάσεων, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι υγιεινής, η πυρασφάλεια, η ασφαλιστική κάλυψη και οι ελάχιστες απαιτήσεις στάθμευσης, ενώ προβλέπονται έλεγχοι από τους δήμους και τις συναρμόδιες αρχές.

Η απόφαση καθορίζει επίσης παράβολα ύψους 100 ευρώ για τη γνωστοποίηση λειτουργίας εκθεσιακού χώρου, 150 ευρώ για εκθεσιακό κέντρο και 50 ευρώ για αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης. Παράλληλα, εισάγεται σύστημα διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της διαδικασίας γνωστοποίησης και των όρων λειτουργίας, με τα πρόστιμα να μπορούν να φθάσουν έως τις 20.000 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια προβλέπεται ακόμη και προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ