Νέα κέρδη στις ευρωαγορές

Νέα κέρδη καταγράφουν οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Τετάρτη, με τους επενδυτές να προσπαθούν να διαχειριστούν ένα «πλούσιο κύμα» εταιρικών αποτελεσμάτων

Τελευταία ενημέρωση 17:30

Νέα άνοδος καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να προσπαθούν να διαχειριστούν ένα «πλούσιο κύμα» εταιρικών αποτελεσμάτων, την ίδια στιγμή με την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,79% στις 648,25 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,56% στις 6.320 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σκαρφαλώνει 0,67% στις 25.179 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 1,08% στις 8.453 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αναρριχάται 1,5% στις 10.748 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται 1,04% στις 52.829 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 1,31% στις 19.630 μονάδες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα νοικοκυριά πήραν μία ανάσα με τα αποτελέσματα του πληθωρισμού, ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, με βοηθό την πτώση στις τιμές των καυσίμων. Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει δηλώσει πως βασική του προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Αναλυτικότερα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, έναντι ανόδου 2,8% τον Μάιο.

Παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής σε ολόκληρη την ήπειρο, με τις μεγάλες τράπεζες Banco Santander και UniCredit, καθώς και τη νορβηγική εταιρεία παραγωγής ενέργειας Equinor, να συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών που δημοσίευσαν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα. Η μετοχή της Santander διολισθαίνει ήπια 0,60% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι, αφού οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές. Το Brent σκαρφαλώνει κοντά 4% στα 94,56 δολάρια το βαρέλι.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσαν επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για «11η συνεχόμενη νύχτα». Από τη μεριά του ο Τραμπ, δήλωσε πως «δεν έχει τελειώσει με το Ιράν».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού» στην επικράτεια του Ιράν να μειωθεί η ικανότητά του να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ».

Ασία

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψαν οι συνεδριάσεις στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ηγήθηκε των κερδών στην περιοχή, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%, ενώ ο Kosdaq ενισχύθηκε 2%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ανέβηκε 0,34%, ενώ ο Topix παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, S&P/ASX 200, κινήθηκε +0,12%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολίσθησε 0,66%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε 0,15%.