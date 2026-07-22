Ην. Βασίλειο: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού χάρη στα καύσιμα

Η πτώση στις τιμές των καυσίμων συνέβαλε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο Ην. Βασίλειο, ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων και πλέον 12 μηνών.

Η πτώση στις τιμές των καυσίμων συνέβαλε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο Ην. Βασίλειο, ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων και πλέον 12 μηνών, προσφέροντας μια ανάσα στα νοικοκυριά, την ώρα που ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Αναλυτικότερα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, έναντι ανόδου 2,8% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Πρόκειται για τον χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό από τον Μάρτιο του περασμένου έτους και για επίδοση καλύτερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν κατά μέσο όρο πληθωρισμό 2,7%.

Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης υποχώρησαν τον Ιούνιο, ακολουθώντας την πτώση του αργού πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτικές πιέσεις στις τιμές άσκησαν επίσης τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός του τομέα υπηρεσιών -βασικός δείκτης των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας- επιβραδύνθηκε στο 3,6% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα, αν και διαμορφώθηκε οριακά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ωστόσο, η ανακούφιση για τους καταναλωτές από την επιβράδυνση του πληθωρισμού ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί εκ νέου ανοδικά τον Ιούλιο, καθώς τέθηκε σε ισχύ αύξηση 13% στο ανώτατο όριο τιμών που καθορίζει τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών στη Βρετανία.

Παράλληλα, η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει επαναφέρει την τιμή του αργού πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, απειλώντας να περιορίσουν το όφελος από τα μέτρα στήριξης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση Μπέρναμ.

Παρά ταύτα, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα που φοβόταν η Τράπεζα της Αγγλίας κατά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εβδομαδιαία στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει υποχωρήσει στις περίπου 152 πένες ανά λίτρο, περίπου 4% χαμηλότερα από το υψηλό που είχε καταγραφεί στα τέλη Μαΐου.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, καθώς επιχειρεί να εξισορροπήσει τις πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους με την αδύναμη αγορά εργασίας και την υποτονική οικονομική ανάπτυξη. Στις 30 Ιουλίου θα δημοσιοποιήσει, μαζί με την απόφαση για τα επιτόκια, και τις νέες μακροοικονομικές της προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή, οι αγορές προεξοφλούν μία αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους και πιθανότητα περίπου 60% για μία δεύτερη αύξηση.