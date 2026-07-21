Το LSE ετοιμάζει πλατφόρμα για 24ωρο trading

Η νέα υπηρεσία που θα ονομάζεται LSE 24 θα λειτουργεί από τις 5 μ.μ. έως τις 7:50 π.μ. ώρα Λονδίνου και αναμένεται να είναι διαθέσιμη για δοκιμές από τους πελάτες στα τέλη του 2026.

Μία νέα πλατφόρμα που θα λειτουργεί εκτός του κανονικού ωραρίου της αγοράς θα εγκαινιάσει το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange - LSE), με στόχο να προσφέρει «σχεδόν αδιάλειπτη ροή συναλλαγών» κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η νέα υπηρεσία που θα ονομάζεται LSE 24 θα λειτουργεί από τις 5 μ.μ. έως τις 7:50 π.μ. ώρα Λονδίνου και αναμένεται να είναι διαθέσιμη για δοκιμές από τους πελάτες στα τέλη του 2026. Επιπλέον, θα λειτουργεί ξεχωριστά από την κύρια αγορά, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Τα διαπραγματεύσιμα προϊόντα (ETP) θα είναι τα πρώτα στοιχεία ενεργητικού που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση στη νέα πλατφόρμα, με την έναρξη να αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Το LSE 24 θα προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία πέρα από το παραδοσιακό ωράριο συναλλαγών, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη ρευστότητα και τη συμμετοχή στην αγορά», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, Τζούλια Χόγκετ.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αναταράξεων για το LSE, το οποίο μετρά περισσότερα από 300 χρόνια ιστορίας και πλέον δυσκολεύεται να προσελκύσει νέες εισαγωγές εταιρειών, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός της πρώτης εικοσάδας των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων παγκοσμίως.