Wall Street: Η πτώση 5% των chip κοκκίνισε τους δείκτες

Σε ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί συχνά στην αγορά της Wall Street το τελευταίο διάστημα, οι μετοχές τσιπ έριξαν τον Nasdaq και τον S&P 500 χαμηλότερα στην συνεδρίαση της Πέμπτης.

Σε ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί συχνά στην αγορά της Wall Street το τελευταίο διάστημα, οι μετοχές τσιπ έριξαν τον Nasdaq και τον S&P 500 χαμηλότερα στην συνεδρίαση της Πέμπτης, την ώρα που οι επενδυτές προσπάθησαν να «ζυγίσουν» από την προβληματική γεωπολιτική και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, μέχρι τις λιανικές πωλήσεις και τις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,20% στις 52.553 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,51% στις 7.533 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq αποτέλεσε για μία ακόμη φορά το βαρίδι στο ταμπλό, καθώς διολίσθησε 1,47% στις 25.881 μονάδες.

Μεταξύ των 11 κύριων τομέων του S&P 500, εκείνος της τεχνολογίας ηγήθηκε των απωλειών, με την πτώση 5,07% που κατέγραψαν οι μετοχές ημιαγωγών (Philadelphia SE Semiconductor Index), να επηρεάζει το κλίμα της ημέρας.

«Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον αντίκτυπο των τσιπ στον S&P 500», δήλωσε ο Πολ Νόλτε, ανώτερος σύμβουλος πλούτου και στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Murphy & Sylvest. «Πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, ήταν 8% και τώρα είναι πάνω από 20%. Αν κοιτάξετε την υπόλοιπη αγορά, τα πηγαίνει καλά» τόνισε.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ETF VanEck Semiconductor υποχώρησε περισσότερο από 4%, με την Arm Holdings να ηγείται των απωλειών με -7%, Η μετοχή της Micron Technology σημείωσε πτώση άνω του 6%, ενώ της SK Hynix υποχώρησε πάνω από 11%.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing, κολοσσός των ημιαγωγών, κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση 77% στα τριμηνιαία καθαρά κέρδη της στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας άνετα τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ως ο κύριος κατασκευαστής προηγμένων επεξεργαστών για την Nvidia και την Apple, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της TSMC αποτέλεσαν την πιο σαφή ένδειξη μέχρι στιγμής ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παρέμειναν εξαιρετικά ισχυρές. Ωστόσο, η μετοχή της σήμερα υποχώρησε 2.25%.

«Αν οι επενδυτές αναζητούσαν ρωγμές στο θέμα της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στα τριμηνιαία αποτελέσματα της TSMC, θα δυσκολευτούν να βρουν κάποια αφού η εταιρεία κατασκευής τσιπ σημείωσε μια ακόμη τεράστια αύξηση κερδών. Όπως και οι πρωτοεμφανιζόμενοι κατασκευαστές τσιπ, οι αναλυτές αγωνίζονται να συμβαδίσουν με τον ρυθμό ανάπτυξης της TSMC. Τα σχόλια του διευθύνοντος συμβούλου CC Wei υποδηλώνουν ότι η τρέχουσα αυξημένη ζήτηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας», δήλωσε ο Νταν Κόατσγουόρθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell.

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης ήταν από τους μεγαλύτερους χαμένους, με την SanDisk, την Western Digital, την Seagate Technology και την Intel να σημειώνουν πτώση μεταξύ 6,9% και 12,1%.

«Ένας από τους λόγους για τις μαζικές πωλήσεις τσιπ είναι ότι οι επενδυτές συνειδητοποιούν, εντάξει, ας αρχίσουμε να κάνουμε λίγα μαθηματικά εδώ», πρόσθεσε ο Νόλτε. «Είναι μια κυκλική βιομηχανία και κάποια στιγμή θα ικανοποιήσουν τη ζήτηση για τσιπ. Μετά τι θα συμβεί;» πρόσθεσε.

Στα μάκρο στοιχεία της ημέρας, μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ενώ μικρή άνοδο σημείωσαν τον Ιούνιο οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ.