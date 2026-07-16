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Φωτιά στην Εργάνη Ροδόπης - Επιχειρούν εναέρια μέσα

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Φωτιά στην Εργάνη Ροδόπης - Επιχειρούν εναέρια μέσα
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο πεδίο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας -Σαπών συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα εξέλιξης της πυρκαγιάς από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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