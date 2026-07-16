Prodea: Στις 31 Ιουλίου η πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου 120 εκατ.

Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 483,65 ευρώ για κάθε ομολογία. Η ονομαστική αξία καθεμιάς θα διαμορφωθεί στο εξής σε 520 ευρώ

H Prodea A.E. ενημερώνει τους επενδυτές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 16.07.2026 απόφασή του ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης μερικής αποπληρωμής ποσού 120 εκατ. ευρώ επί του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, σύμφωνα με τον όρο 9.3.6 του Προγράμματος ΚΟΔ, μετά τη λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, και ειδικότερα την Παρασκευή 31.07.2026, καταβάλλοντας στους δικαιούχους Ομολογιούχους τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τον όρο 9.3.4 του Προγράμματος ΚΟΔ ποσά, ήτοι:

(i) ποσό 0,3373333333 ευρώ ανά Ομολογία που αντιστοιχεί στο ποσό των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης σύμφωνα με το άρθρο 7.1. του ΚΟΔ, ήτοι ποσό 84.333,33 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών, και

(ii) ποσό κεφαλαίου Ονομαστικής Αξίας τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (€480,00) ανά Ομολογία, ήτοι συνολικό ποσό εκατό είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€120.000.000,00 ) για το σύνολο των Ομολογιών και

(iii) πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 30% των τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας που εξοφλείται πρόωρα, ήτοι ποσό 3,312 ευρώ ανά Ομολογία που εξοφλείται πρόωρα και συνολικά ποσό 828.000,00 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών.

Συνεπώς, για κάθε Ομολογία, οι δικαιούχοι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 483,6493333333 ευρώ. Δικαιούχοι των ανωτέρω ποσών (των δεδουλευμένων τόκων, του κεφαλαίου και του πρόσθετου premium) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική τους αξία πεντακοσίων είκοσι (520,00) ευρώ.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens θα ανέρχεται σε 130.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων είκοσι (520,00) ευρώ εκάστη. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, ήτοι 483,6493333333 ευρώ ανά ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της εταιρείας Euronext Securities Athens.

Συνεπεία της πρόωρης μερικής αποπληρωμής των Ομολογιών κατά τα ανωτέρω, που άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών σύμφωνα με τον όρο 9.3.6. του Προγράμματος, η Ονομαστική αξία εκάστης Ομολογίας θα διαμορφωθεί στο ποσό των 520,00 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό κεφάλαιο των Ομολογιών που θα παραμείνει σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens θα ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.