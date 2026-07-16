Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση drones «καμικάζι» προς την Ελλάδα

Κοντά στην απόκτηση drone-καμικάζι βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μετά την έγκριση των ΗΠΑ για την πώλησή τους.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones» που κατασκευάζονται από την AeroVironment, στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), σύμφωνα με το Reuters.

Η πώληση, η οποία εκτιμάται στα 80,1 εκατομμύρια δολάρια, στοχεύει στην ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών της Ελλάδας σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο τοπίο ασφάλειας.

Η AeroVironment αναφέρει ότι το Switchblade 300 κινείται με ταχύτητα περίπου 100 χλμ./ώρα και διαθέτει κάμερες, συστήματα καθοδήγησης και εκρηκτική κεφαλή, ώστε να προσβάλλει τον στόχο του με ακρίβεια. Μπορεί να παραμείνει σε πτήση έως και 15 λεπτά και να επιχειρήσει σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων πριν χτυπήσει τον στόχο.

Το drone χρησιμοποιεί συντεταγμένες GPS σε πραγματικό χρόνο και ζωντανή μετάδοση βίντεο για «ακριβή στόχευση με περιορισμένες παράπλευρες απώλειες», σύμφωνα με την εταιρεία.

Εκτοξεύεται από ειδικό σωλήνα και το μικρό του μέγεθος επιτρέπει την ανάπτυξή του από διάφορες αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες πλατφόρμες. Ολόκληρο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του drone, του εκτοξευτή και του εξοπλισμού μεταφοράς, ζυγίζει μόλις 2,5 κιλά.

Διαθέτει ηλεκτρο-οπτική και υπέρυθρη κάμερα (EO/IR), αισθητήρες σταθεροποιημένους σε δύο άξονες για αποφυγή κραδασμών, οπτικό ζουμ υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό επεξεργαστή εικόνας. Το βεληνεκές του φτάνει τα 10 χιλιόμετρα, η μέγιστη ταχύτητά του είναι 161 χλμ/ώρα.

Κύριος ανάδοχος θα είναι η AeroVironment Inc., με έδρα το Σίμι Βάλεϊ, Καλιφόρνια. Προς το παρόν, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας αντισταθμιστικών ωφελημάτων που να έχει προταθεί σε σχέση με αυτήν την πιθανή πώληση. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα καθοριστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.

Η προτεινόμενη πώληση δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Σημειώνεται πως, η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των αμερικανικής κατασκευής περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 και Switchblade 600, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.