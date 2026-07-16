Χρυσός: Έπεσε κάτω από τα 4.000 δολάρια λόγω Ιράν και πιθανής αύξησης επιτοκίων

Απώλειες της τάξης του 2% σημείωσε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει και σκορπίζει αβεβαιότητα στον κλάδο των καυσίμων, ενώ την ίδια ώρα στέλνει υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση να προχωρήσει η Fed σε σύσφιξη της πολιτικής της.

Απώλειες σημείωσε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή επιμένει και σκορπίζει αβεβαιότητα στον κλάδο των καυσίμων, ενώ την ίδια ώρα στέλνει υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση να προχωρήσει η Fed σε σύσφιξη της πολιτικής της.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot υποχώρησε 1,7% στα 3.989,95 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει έως και στα επίπεδα του -2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ διολίσθησαν 1,4% στα 3.994,30 δολάρια.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν παραμένουν ένα πεδίο ανασφάλειας για την παγκόσμια ναυτιλία, με την Τεχεράνη μάλιστα να ζητά από τους Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν την πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις ιρανικές υποδομές ενέργειας.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν ανησυχίες για τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τις προσδοκίες για αυξημένα επιτόκια και μειώνοντας την ελκυστικότητα του χρυσού ως μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου.

«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν κινηθεί για άλλη μια φορά υψηλότερα, και με τα ενισχυμένα επίπεδα του Brent, νομίζω ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες προσδοκίες ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είναι πιθανό να αυξηθούν, πιθανώς ίσως να υπάρξει και μια αύξηση των επιτοκίων ήδη από τον Σεπτέμβριο», γεγονός που ασκεί πίεση στον χρυσό, δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι traders πλέον αποτιμούν περίπου 56% πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε αυτή την εβδομάδα την αποφασιστικότητά του να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να αναφέρει ωστόσο πως θα το επιτύχει αυτό.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός καταναλωτών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, ενώ την Τετάρτη τα στοιχεία έδειξαν μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού.