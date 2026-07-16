ΗΠΑ: Πτώση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Έχασαν τις προβλέψεις

Μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερ

Μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις υποχώρησαν κατά 8.000 στις 208.000 την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν στα επίπεδα των 217.000 αιτήσεων.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα μετά την πρώτη εβδομάδα, υποχώρησαν σε 1,81 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Οι νέες αιτήσεις έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά επίπεδα μετά την απότομη αύξηση τον Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον περασμένο μήνα, στοιχείο που δείχνει πως οι εργοδότες διατηρούν τους εργαζομένους τους.

Ο μέσος όρος των αρχικών αιτήσεων τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, μειώθηκε στις 214.250 την περασμένη εβδομάδα.