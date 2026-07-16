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Συλλήψεις σε Καβάλα και Κομοτηνή για πρόκληση πυρκαγιών

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Συλλήψεις σε Καβάλα και Κομοτηνή για πρόκληση πυρκαγιών
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Δύο συλλήψεις -στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας- για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Δύο συλλήψεις -στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας- για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας συνέλαβαν σήμερα ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή του δήμου Κομοτηνής της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης.

Χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε Καβάλας συνελήφθη αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Παγγαίου της περιφερειακής ενότητας Καβάλας.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Σύλληψη
Πυρκαγιά
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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