Πετρέλαιο: Πτώση σχεδόν 1% αλλά παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα

Αντιστράφηκαν τα κέρδη που σημείωναν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, ολοκληρώνοντας τελικά στα επίπεδα του -1%, ωστόσο παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου.

Αντιστράφηκαν τα κέρδη που σημείωναν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, ολοκληρώνοντας τελικά κοντά στα επίπεδα του -1%, ωστόσο παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώθηκε, καθώς η Τεχεράνη ζήτησε από το κίνημα των Χούθι της Υεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσει τη δίοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν 0,87% στα 84,21 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate έχασαν 0,88% στα 78,90 δολάρια το βαρέλι. Ενδοσυνεδριακά και τα δύο συμβόλαια αυξήθηκαν περισσότερο από 1%.

Την Τετάρτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Ιουνίου.

«Με το Ορμούζ ήδη κλειστό, αυτή η απειλή εγείρει τον σοβαρό κίνδυνο να διαταραχθούν ταυτόχρονα και οι δύο κύριες οδοί εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Άλεξ Χόουντς, διευθυντής στρατηγικής αγοράς ενέργειας στην χρηματιστηριακή StoneX, αναφερόμενος στην έκκληση του Ιράν προς τους Χούθι.

Ο συνολικός όγκος πετρελαίου που διέρχεται από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα ανήλθε σε 7,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, ή περίπου το 7% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, από 4,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πέρυσι.

«Οι ταυτόχρονες διαταραχές που επηρεάζουν το Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα εντείνουν σημαντικά την πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού, θα αυξήσουν τους περιορισμούς διαθεσιμότητας των δεξαμενόπλοιων και θα αυξήσουν τα ασφάλιστρα», δήλωσε ο Γουάελ Μακάρ.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ έπληξαν τις παράκτιες άμυνες και τις πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του.