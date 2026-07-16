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Ιράν: Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ

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Ιράν: Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ
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Το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 18.00, τοπική ώρα, «πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού Κεσμ χτυπήθηκαν από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν.

Παρόμοιες πληροφορίες μετέδωσαν και τα πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
ΗΠΑ
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