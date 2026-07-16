Κύμα αμερικανικών επιθέσεων κοντά στο Ορμούζ - Λευκός Οίκος: Συνεχίζονται οι συνομιλίες - Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία

Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 22:01

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 2:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 21:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, για πέμπτη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ/.

Το νησί Κεσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα «από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Στόχος «αεροπορικής επιδρομής από τον αμερικανό εχθρό» έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λευκός Οίκος: Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν - Θέλει να καταλήξει σε συμφωνία

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ. «Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ