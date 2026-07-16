Εξοικονομώ: Παράταση ως 30/11 για συγκεκριμένους δικαιούχους - Ποιοι συνεχίζουν το πρόγραμμα

Νέα προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 30 Νοεμβρίου για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «2023», «2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους».

Λίγες ώρες μετά τις διευκρινίσεις για τις προθεσμίες υποβολής του Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β' ΠΕΑ) και της τελικής εκταμίευσης έως τις 31 Ιουλίου, τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησαν στην ανακοίνωση μιας νέας παράτασης για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2026 και αφορά τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», όχι όμως το σύνολο των ωφελουμένων, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι δικαιούνται την παράταση

Ειδικότερα, έως τις 30 Νοεμβρίου μπορούν να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, μεταφορά πόρων προς τους αναδόχους - προμηθευτές, δηλαδή έχουν καταβληθεί προκαταβολές προς τους προμηθευτές. Η παράταση αφορά επίσης τις υπαχθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους», καθώς συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως τις 17 Ιουλίου, με την ίδια νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, δηλαδή την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Μπαίνει νέο χρονοδιάγραμμα για μέρος των δικαιούχων

Η νέα απόφαση ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα για μέρος των δικαιούχων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Ενώ μέχρι σήμερα οι ανακοινώσεις αφορούσαν τις προθεσμίες της 17ης και της 31ης Ιουλίου για το Β' ΠΕΑ και την τελική εκταμίευση, πλέον για συγκεκριμένες περιπτώσεις η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων μεταφέρεται χρονικά έως το τέλος Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μία στοχευμένη παράταση, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο υπουργείων, κατέστη δυνατή μετά την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για τη συνέχιση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων παρεμβάσεων και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, μέσω των οποίων περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ πάνω από 93.000 πολίτες ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης - Θερμοσίφωνα». Συνολικά, οι πόροι που διατέθηκαν ξεπέρασαν το 1,4 δισ. ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες αποκτούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, σε μία περίοδο κατά την οποία οι προθεσμίες των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ωφελουμένων.

Οι πιέσεις για μεγαλύτερη παράταση και γιατί κρίθηκε αναγκαία

Η νέα απόφαση έρχεται έπειτα από πολύμηνες πιέσεις του τεχνικού κόσμου για μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των έργων. Μηχανικοί και επαγγελματικοί φορείς υποστήριζαν ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης των παρεμβάσεων, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων τις καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες, τις τραπεζικές εγκρίσεις, τις ελλείψεις σε εξειδικευμένα συνεργεία, αλλά και τον μεγάλο αριθμό έργων που εξελίσσονται ταυτόχρονα. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως το «Εξοικονομώ 2025», για το οποίο είχε ζητηθεί ακόμη και παράταση έως το τέλος του έτους.

Υπό αυτό το πρίσμα, η νέα παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων μοιάζει να αποτελεί μία στοχευμένη λύση, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες χωρίς να επεκτείνεται στο σύνολο των ωφελουμένων. Άλλωστε, οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον δικαιούχο, αλλά προϋποθέτουν την ολοκλήρωση μιας αλληλουχίας τεχνικών, τραπεζικών και διοικητικών διαδικασιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στους πολίτες που εντάχθηκαν στα προγράμματα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση ώριμων και ήδη δρομολογημένων έργων.