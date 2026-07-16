Netflix: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη τριμήνου, έχασε τα έσοδα - Πτώση 7% της μετοχής

Βουτιά άνω του 7% σημειώνει η μετοχή της Netflix μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία έπιασαν τις προβλέψεις, ωστόσο οι εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο δεν ενθουσίασαν.

Βουτιά άνω του 7% σημειώνει η μετοχή της Netflix μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία έπιασαν τις προβλέψεις, ωστόσο οι εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο δεν ενθουσίασαν.

Συγκεκριμένα, η Netflix ανακοίνωσε έσοδα 12,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάνοντας για λίγο τις εκτιμήσεις του Bloomberg για 12,58 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ ξεπέρασαν τα 11,07 δισεκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, αυξημένα κατά 13%. Η αύξηση των εσόδων αποδόθηκε στην ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης, στις ανατιμήσεις των πακέτων και στη διεύρυνση της διαφημιστικής δραστηριότητας.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,80 δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες των αναλυτών για 0,79 δολάρια και ξεπερνώντας τα 0,73 δολάρια που αναφέρθηκαν πριν από ένα χρόνο.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,40 δισ. δολάρια, έναντι 3,13 δισ. δολαρίων ή 0,72 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η αγορά επικεντρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο καθώς η εταιρεία αναμένει έσοδα 12,86 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των 13 δισ. δολαρίων, ενώ προβλέπει κέρδη 0,82 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι 0,84 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι περιορίζει το εύρος του guidance εσόδων για το 2026 στα 51 δισεκατομμύρια δολάρια έως 51,4 δισεκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το οικονομικό έτος, από προηγούμενη εκτίμηση μεταξύ 50,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 51,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα φέτος, το Netflix αύξησε τις τιμές συνδρομής σε όλα τα προγράμματα streaming. Η εταιρεία δήλωσε την Πέμπτη ότι τα αποτελέσματα αυτών των αυξήσεων τιμών ήταν σύμφωνα με προηγούμενες αλλαγές και προσδοκίες.