Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο γεωπολιτική και μάκρο

Με αρνητικές μεταβολές κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες διατηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Μεικτή ήταν η εικόνα στο ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν μια σειρά από οικονομικά στοιχεία έναντι των παρατεταμένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Στο μέτωπο των δεδομένων, το έλλειμμα του εμπορίου αγαθών της ευρωζώνης διευρύνθηκε στα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Θετικά μηνύματα έστειλαν τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η οικονομία επέστρεψε σε αναπτυξιακή τροχιά τον Μάιο, έπειτα από τη συρρίκνωση που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,1%, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση της παραγωγής στη βιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, ο πληθωρισμός της Ιταλίας επιβεβαιώθηκε στο 3%.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 έκλεισε ανοδικά 0,16% στις 643,73 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημείωσε κέρδη 0,25% στις 6.281,66 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε απώλειες 0,53% στις 24.866 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,05% στις 8.377 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,54% στις 10.572 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινήθηκει στο -0,07% στις 52.373 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 έχασε 0,19% στις 19.238 μονάδες.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Stellantis, με τη μετοχή της να ενισχύεται τελικά 1,45%, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Opel διατήρησε θετική δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μαζί με τη θυγατρική της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Vauxhall, πούλησε περίπου 313.000 οχήματα παγκοσμίως. Ειδικότερα, ο τομέας των επιβατικών αυτοκινήτων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται περισσότερο από 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, δεν διαφαίνεται καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από μία εβδομάδα ανταλλαγής πληγμάτων. Οι δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο, ενώ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.