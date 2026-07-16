Ρεκόρ καθαρών κερδών για πέμπτο σερί τρίμηνο η TSMC

Η μετοχή της TSMC, η οποία έχει σημειώσει άνοδο άνω του 58% μέχρι στιγμής φέτος, σκαρφαλώνει 1,23% την Πέμπτη.

Αύξηση 23,4% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ανακοίνωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co την Πέμπτη, καταρρίπτοντας τις εκτιμήσεις, ενώ συνεχίζει να σημειώνει διαδοχικά ρεκόρ.

Η ΤSMC ανακοίνωσε έσοδα 1,27 τρισ. νέων δολαρίων Ταϊβάν (39,45 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 36% από 933,79 δισ. δολάρια Ταϊβάν την ίδια περίοδο πέρυσι έναντι πρόβλεψης 1,264 τρισ. δολαρίων Ταϊβάν και καθαρά κέρδη 706,56 δισ. δολαρίων Ταϊβάν, πάνω από την εκτίμηση για 632,64 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Τα καθαρά κέρδη του ταϊβανέζικου τεχνολογικού γίγαντα ήταν ρεκόρ για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, σχεδιάζει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια για την επέκταση της ικανότητας παραγωγής τσιπ στις ΗΠΑ, επισημοποιώντας τη δέσμευση από την συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Ταϊπέι για την μεταφορά της κατασκευής ημιαγωγών σε αμερικανικό έδαφος.

Οι νέες δαπάνες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων τσιπ, αυξάνοντας την παρουσία της στις ΗΠΑ σε 10 εργοστάσια κατασκευής και δύο εγκαταστάσεις συσκευασίας φέρνοντας το συνολικό επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στα 265 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της TSMC, η οποία έχει σημειώσει άνοδο άνω του 58% μέχρι στιγμής φέτος, σκαρφαλώνει 1,23% την Πέμπτη.

Η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ασίας έχει καταγράψει ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει για παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Apple και Broadcom.