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Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του

Newsroom
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Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του
Photo Credit: Associated Press
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Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Λευκός Οίκος
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