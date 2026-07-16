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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου - Ήχησε το 112

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου - Ήχησε το 112
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:15. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:15. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου. Παράλληλα, στις 19:43 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καθ' όλη τη διαρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυροσβεστική
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