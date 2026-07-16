Ο Ζελένσκι όρισε υπουργό Άμυνας τον ασκώντα χρέη επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) Γιεβγκένιι Χμάρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όρισε σήμερα τον Γιεβγκένιι Χμάρα, έναν αξιωματούχο με καριέρα στις μυστικές υπηρεσίες, ως υπουργό Άμυνας, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του Μιχαήλο Φιόντοροφ, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όρισε σήμερα τον Γιεβγκένιι Χμάρα, έναν αξιωματούχο με καριέρα στις μυστικές υπηρεσίες, ως υπουργό Άμυνας, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του Μιχαήλο Φιόντοροφ, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον ασκώντα χρέη επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και διευθυντή του Κέντρου ειδικών επιχειρήσεων «Α» της SBU και του ανέθεσε να ασκήσει τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας της χώρας.

«Ανέθεσα στον Γιεβγκένιι Χμάρα να αναλάβει τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας και να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του τομέα της άμυνας και να εξασφαλίσει στην Ουκρανία όλα εκείνα τα αποτελέσματα για τα οποία μιλήσαμε», έγραψε ο Ζελέσνκι στην πλατφόρμα Χ προσθέτοντας ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να υποστηρίξει την επιλογή του.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε τη «μεγάλη εμπειρία» του στη SBU, τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) διακρίθηκε στη διεξαγωγή επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για την άσκηση των καθηκόντων του υπουργού Άμυνας.

«Μόλις συζητήσαμε με τον Γιεβγκένιι Χμάρα τη διεξαγωγή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και την παροχή των απαραίτητων μέσων στις μονάδες ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει στρατηγικό όραμα για το πώς η Ουκρανία πρέπει να δρα ενεργά και στο μέλλον, προκειμένου να προστατεύσει την ανεξαρτησία μας και να αναγκάσει τη Ρωσία να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό. Ο Γιεβγκένιι Χμάρα έχει αποκτήσει μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό μια άνευ προηγουμένου εμπειρία στη διεξαγωγή τεχνολογικών επιθετικών επιχειρήσεων. Ακριβώς σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η άμυνά μας σε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο πρόεδρο Ζελένσκι στην ανάρτηση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ