Χατζηδάκης: «Η ευρωπαϊκή εισαγγελία οφείλει να είναι προσεκτική»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι είναι ταυτόχρονα εκτεθειμένη και η αντιπολίτευση διότι δεν είχε κανένα χαλινάρι.

«Για θέματα που δημιουργούν εντυπώσεις και μπορούν να επηρεάσουν το δημόσιο βίο, η Ευρωπαϊκή εισαγγελία οφείλει να είναι προσεκτική. Κανείς δε ζητάει να καλυφθεί οποιαδήποτε παρανομία. Αλλά εξίσου, οι ελεγκτές οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν και τις συνέπειες των πράξεών τους. Οι οποίες δεν αφορούν μόνο την προσωπική αξιοπρέπεια και την οικογένεια αλλά και τον πολιτικό βίο της χώρας. Το ζήτημα έχει ευρωπαϊκή διάσταση που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αυτά επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ONΕ, αναφερόμενος στην απαλλαγή- με απόφαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - των 9 από τους 13 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία τον περασμένο Απρίλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί που παραιτήθηκαν από το αξίωμά τους. «Από τους υπόλοιπους 4», πρόσθεσε, «οι 3 διώκονται για πλημμέλημα από το οποίο η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίστηκε εκ των υστέρων σε 7200 ευρώ ενώ για τον τέταρτο δεν έχει προσδιοριστεί αν υπήρξε βλάβη για το Δημόσιο».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι είναι ταυτόχρονα εκτεθειμένη και η αντιπολίτευση διότι δεν είχε κανένα χαλινάρι. «Επικράτησε η γνωστή τοξικότητα και εχθροπάθεια. Δεν υπήρξε καμία προσοχή στους χαρακτηρισμούς. Σύσσωμη η αντιπολίτευση μας έλεγε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων. Έψαξα και βρήκα ότι από το 2019 έχουν γίνει 89 άρσεις ασυλιών από τις οποίες οι 22 αφορούν στη Νέα Δημοκρατία, ποσοστό 24% παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τους περισσότερους βουλευτές. Στην αντιπολίτευση είναι τρεις φορές περισσότεροι, για εικαζόμενα πλημμελήματα αλλά και κακουργήματα. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να λέμε ότι είναι αντιπολίτευση υποδίκων; Δεν το κάνουμε επειδή δεν είμαστε σαν εκείνους. Οι εξαλλοσύνες δεν είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Παραπέμπουν σε ταραγμένες εποχές, πριν από τη δικτατορία».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι αυτές τις ημέρες με τις συλλήψεις των υπόπτων για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και στη Marfin καθηγητές, δικηγόροι, βουλευτές κ.α. διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για το τεκμήριο της αθωότητας. «Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν τόνους λάσπης τους τελευταίους μήνες, τι πρέπει να πουν απέναντι σε αυτούς τους προοδευτικούς τάχα βουλευτές, αναλυτές και διαμορφωτές της κοινής γνώμης;» διερωτήθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ενώ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνουν ότι επί της εποχής τους ήταν όλα τέλεια. Και ταυτόχρονα μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την μεταρρύθμιση του συστήματος με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόσφατα σημείωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. «Κινηθήκαμε στη σωστή κατεύθυνση και είμαι προσωπικά ικανοποιημένος επειδή συντόνισα και συνεχίζω να συντονίζω τη μετάβαση στο νέο καθεστώς», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι βασίζεται σε τρεις άξονες που είναι οικονομική και κοινωνική πολιτική, θέματα θεσμών, και εξωτερική πολιτική - άμυνα. «Βασικές μας επιδιώξεις είναι η αύξηση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της έρευνας – τεχνολογίας. Η στήριξη της οικογένειας. Η διαφάνεια με παρεμβάσεις όπως η συμμετοχή των ίδιων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και της Βουλής στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Η αξιολόγηση στο Δημόσιο και η σύνδεση της με την άρση της μονιμότητας. Η αντιμετώπιση των νέων απειλών που περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές απειλές».

«Επιδιώκουμε», κατέληξε, «να είμαστε δύναμη διαρκούς εθνικής ανανέωσης. Μπορούμε να πούμε, με όρους Μουντιάλ, ότι έχουμε ένα γήπεδο στο οποίο είναι παρατεταγμένη μια ομάδα, που είναι ο Μητσοτάκης και η Ν.Δ. Και από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε ομάδες αλλά κάποιους που προσπαθούν να σχηματίσουν ενδεκάδες. Βάζουμε πλώρη για την Ελλάδα του 2030. Δεν πρέπει να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία με μια χώρα παραδομένη πάλι στο λαϊκισμό και στους ψεκασμούς. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος να είναι αξιόπιστος, σοβαρός, εξαγώγιμος, με την έννοια του να έχει κύρος στο εξωτερικό. Και αν κοιτάξουμε στο πολιτικό σκηνικό, εγώ κάποιον συγκρίσιμο με τον Μητσοτάκη σήμερα δεν βλέπω».