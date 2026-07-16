Ιράν: Οι δικαστικές αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι κανείς αμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ούτε απελευθερώθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, όπως μεταδίδουν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι κανείς αμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ούτε απελευθερώθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, όπως μεταδίδουν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε φυλακιστεί στο Ιράν τον Δεκέμβριο του 2024, συμπληρώνοντας πως «οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτήν τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν».

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν υποστηρίζουν πως δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ