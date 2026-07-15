Νίκος Μπλόσκας: Το νέο πρόσωπο στο οποίο ποντάρει η Νέα Δημοκρατία στη Χαλκιδική

Γεννημένος το 1990 στον Πολύγυρο και μεγαλωμένος στη Συκιά Χαλκιδικής, ο Νίκος Μπλόσκας έχει διαμορφώσει μια πορεία που συνδυάζει την ακαδημαϊκή διάκριση με τη θεσμική εμπειρία.

Καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά και τα πολιτικά κόμματα διαμορφώνουν τα ψηφοδέλτιά τους για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νέα πρόσωπα που επιλέγονται να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Στη Χαλκιδική, η Νέα Δημοκρατία εντάσσει στο δυναμικό της τον Νίκο Μπλόσκα, δικηγόρο και Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον νομό.

Γεννημένος το 1990 στον Πολύγυρο και μεγαλωμένος στη Συκιά Χαλκιδικής, ο Νίκος Μπλόσκας έχει διαμορφώσει μια πορεία που συνδυάζει την ακαδημαϊκή διάκριση με τη θεσμική εμπειρία. Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (με την ιδιότητά του σήμερα σε αναστολή λόγω των καθηκόντων του στη δημόσια διοίκηση) και υποψήφιος διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ακαδημαϊκή του διαδρομή χαρακτηρίζεται από συνεχείς διακρίσεις. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή και στο Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές. Όλους τους τίτλους σπουδών τους απέκτησε με βαθμό «Άριστα», εκφωνώντας τον όρκο των αποφοίτων σε τρεις διαφορετικές τελετές αποφοίτησης. Κατά την αποφοίτησή του από το Τμήμα Κοινωνιολογίας κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία από την ίδρυση του Τμήματος έως τότε, ενώ για τις επιδόσεις του τιμήθηκε με βραβεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Από το 2020 υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης, έχοντας αναλάβει διαδοχικά θέσεις ευθύνης. Υπήρξε συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Προϊστάμενος του Κοινοβουλευτικού Τμήματος του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και Προϊστάμενος του Γ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας. Από το 2024 είναι Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έχει συμμετάσχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία εκατοντάδων νομοσχεδίων, κανονιστικών πράξεων και Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και στη νομική και κοινοβουλευτική υποστήριξη της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Παράλληλα, συμμετείχε στις εργασίες για την κατάρτιση της Εθνικής Εθελοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η υποψηφιότητά του έρχεται να προσθέσει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική ένα πρόσωπο με έντονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία στη νομοθετική και κυβερνητική λειτουργία, στοιχεία που συνθέτουν το επαγγελματικό και επιστημονικό του προφίλ.