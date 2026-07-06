Η Novartis αποκτά την βρετανική Myricx Bio έναντι έως 1,5 δισ. δολ.

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να καταβάλει έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Myricx Bio, σε μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία Novartis ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να καταβάλει έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Myricx Bio, σε μια συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σε ανακοίνωσή της, η Novartis δήλωσε ότι θα καταβάλει 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά, καθώς και έως 400 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον, για την εξαγορά της Myricx Bio με έδρα το Λονδίνο, η οποία αναπτύσσει συζεύγματα αντισωμάτων-φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου.

«Τα ADC έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό μέρος της θεραπείας του καρκίνου, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σαφής ανάγκη για νέους μηχανισμούς δραστικών φορτίων ώστε να ξεπεραστεί η ανθεκτικότητα και να διευρυνθεί το θεραπευτικό τους όφελος για τους ασθενείς», δήλωσε η Φιόνα Μάρσαλ, πρόεδρος Βιοϊατρικής Έρευνας της Novartis, σύμφωνα με το Reuters.