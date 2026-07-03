Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ ο Stoxx 600 - 4η εβδομάδα κερδών

Ο STOXX 600 ενισχύθηκε 0,69% στις 652,84 μονάδες, κατακτώντας νέο ιστορικό υψηλό 52 εβδομάδων, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 0,90% στις 6.417,46 μονάδες.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, σφραγίζοντας την τέταρτη εβδομάδα κερδών, μετά το ισχυρό τρίμηνο και α' μισό του 2026.

Ο STOXX 600 ενισχύθηκε 0,69% στις 652,84 μονάδες, κατακτώντας νέο ιστορικό σε μία τέταρτη εβδομάδα κερδών, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κέρδισε 0,90% στις 6.417,46 μονάδες.

Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σκαρφάλωσε 1,01% στις 25.804 μονάδες ηγούμενος των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,39% στις 8.508 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,25% στις 10.679 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,74% στις 52.817 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,88% στις 19.845 μονάδες.

Ο γερμανικός βιομηχανικός όμιλος Siemens σημείωσε άνοδο 2,60% και αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης του DAX, αφού η χρηματιστηριακή εταιρεία Kepler Cheuvreux αναβάθμισε τη μετοχή από «reduce» σε «hold».

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας σημείωσαν οριακή άνοδο, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας φέτος. Οι επενδυτές αναμένουν αύξηση των αμυντικών δαπανών και της παραγωγής σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι αμυντικές μετοχές ηγήθηκαν των κερδών αυτή την εβδομάδα, μαζί με κυκλικούς κλάδους όπως η βιομηχανία, οι τράπεζες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς το ράλι, που επικεντρώθηκε στις τεχνολογικές μετοχές, διευρύνθηκε, βοηθούμενο από την άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων μεμονωμένων τίτλων, η γαλλική Pluxee «πρασίνισε» 7,82%, αφού κατέγραψε μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση στις οργανικές πωλήσεις στο τρίτο τρίμηνο.

Σε σημερινή της δήλωση, η Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από το τέλος της θητείας της, που λήγει τον Οκτώβριο του 2027. «Είναι μια πιθανότητα», παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο Les Echos, εξηγώντας ότι μια «ευρωπαϊκή φωνή» μπορεί να χρειαστεί στην προεκλογική εκστρατεία για τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές κάλπες, όπου το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν κινδυνεύει να χάσει.

Ταυτόχρονα, η θετική εικόνα των αγορών ενισχύθηκε σημαντικά από τη χειροπιαστή πρόοδο που σημειώθηκε στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ενίσχυση της διπλωματικής προσέγγισης στο γεωπολιτικό πεδίο οδήγησε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ συνέβαλε και στη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας, εξαλείφοντας έναν σημαντικό παράγοντα που τροφοδότησε τις πληθωριστικές πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, η Wall Street παρέμεινε κλειστή την Παρασκευή, λόγω του εορτασμού της επετείου της 4ης Ιουλίου. Η 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ θεωρείται ομοσπονδιακή αργία για τον εορτασμό της υιοθέτησης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.