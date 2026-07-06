ΕasyJet: «Άλμα» 10% της μετοχής μετά το deal εξαγοράς 7,3 δισ. δολ. από την Castlelake

Διψήφια άνοδο 10% σημειώνει η μετοχή της EasyJet καθώς συμφώνησε στην εξαγορά ύψους 7,3 δισ. δολαρίων από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, όπως αναφέρει το CNBC.

Διψήφια άνοδο 10% σημειώνει η μετοχή της EasyJet καθώς συμφώνησε στην εξαγορά ύψους 7,3 δισ. δολαρίων από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, όπως αναφέρει το CNBC.

Χθες είχε γίνει γνωστό πως τα δύο μέρη είχαν προχωρήσει σε συμφωνία επί της αρχής, μετά την βελτιωμένη πρόταση της Castlelake, η οποία ήρθε μετά την απόρριψη από την EasyJet τον περασμένο μήνα πρότασης ύψους 4,93 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η εξαγορά έρχεται σε μία περίοδο όπου η βρετανική αεροπορική χαμηλού κόστους, της οποίας ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι η οικογένεια του ιδρυτή Στέλιου Χατζηιωάννου με μερίδιο 15,3%, αντιμετώπιζε προβλήματα από τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και τη μείωση των κρατήσεων το καλοκαίρι μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Η νέα προσφορά της Castlelake ανέρχεται σε 6,90 λίρες ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας την EasyJet στα 5,2 δισ, λίρες (6,9 δισ. δολ.). Αυτή η αποτίμηση αυξάνεται στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες σε πλήρως απομειωμένη βάση (7,3 δισ. δολ), Πρόκειται για την πέμπτη προσφορά της Castlelake, με την EasyJet να αποκαλεί τις προηγούμενες προτάσεις «εξαιρετικά ευκαιριακές» και να αναφέρει ότι η αμερικανική επενδυτική εταιρεία προσπαθούσε να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία «φθηνά».

Η EasyJet έκλεισε την Παρασκευή περίπου στις 5,58 λίρες ανά μετοχή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η νέα προσφορά είναι περίπου 6% υψηλότερη από την προηγούμενη των 6,50 λιρών ανά μετοχή.

Η Castlelake έδειξε για πρώτη φορά ενδιαφέρον για την EasyJet στις 29 Μαΐου, όταν ορίστηκε προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, η εταιρεία προσέφερε κλιμακούμενες προσφορές ύψους 5,60 λιρών, 6,00 λιρών, 6,25 λιρών και στη συνέχεια 6,50 λιρών, όλες εκ των οποίων απορρίφθηκαν από την αεροπορική εταιρεία. Η EasyJet άλλαξε στάση την περασμένη εβδομάδα μετά την τελευταία προσφορά της Castlelake. Παρόλο που ο αερομεταφορέας δήλωσε ότι αυτή η προσφορά παρέμεινε ανεπαρκής, ζήτησε προθεσμία εννέα ημερών έως τις 5 Ιουλίου.

Τα πιο ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία της EasyJet περιλαμβάνουν έναν στόλο 356 σύγχρονων αεροσκαφών της οικογένειας Airbus SE A320, ένα βιβλίο παραγγελιών για ακόμα 287 αεροσκάφη και δικαιώματα αγοράς για επιπλέον 100. Διατηρεί θέσεις slots σε σημαντικά αεροδρόμια όπως στο Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Γενεύη.

Ως αμερικανική οντότητα, η Castlelake δεν είναι σε θέση να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της EasyJet επειδή η αεροπορική εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους βρετανικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και απαιτείται ευρωπαίος εταίρος για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.