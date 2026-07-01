Γεν: Νέο χαμηλό 40 ετών - Σε εγρήγορση οι αγορές για πιθανή παρέμβαση στο νόμισμα

«Φρέσκο» χαμηλό 40 ετών σημείωσε το γεν έναντι του δολαρίου στην Ασία την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παραμένουν σε θέσεις μάχης για πιθανή παρέμβαση της ιαπωνικής κυβέρνησης στην αγορά συναλλάγματος.

«Φρέσκο» χαμηλό 40 ετών σημείωσε το γεν έναντι του δολαρίου στην Ασία την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παραμένουν σε θέσεις μάχης για πιθανή παρέμβαση της ιαπωνικής κυβέρνησης στην αγορά συναλλάγματος.

Συγκεκριμένα, το γεν υποχώρησε κατά 0,1% στα 162,77 ανά δολάριο, αφού νωρίτερα άγγιξε τα 162,83, το χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο έναντι του δολαρίου από το 1986, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η ιαπωνική κυβέρνηση αγωνίζεται να περιορίσει την επίμονη αδυναμία του γεν. Στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών έδειξαν ότι η Ιαπωνία δαπάνησε το ποσό ρεκόρ των 11,73 τρισεκατομμυρίων γιεν, που ισοδυναμεί με περίπου 72,15 δισεκατομμύρια δολάρια, για παρεμβάσεις στο νόμισμα μεταξύ 28 Απριλίου και 27 Μαΐου, ωστόσο αυτό προσέφερε μόνο προσωρινή ανακούφιση.

Το νέο υψηλό 40 ετών του δολαρίου έναντι του γεν «αφήνει τις αγορές σε εγρήγορση για ισχυρότερες προφορικές προειδοποιήσεις ή άμεση παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές», δήλωσε ο Τέιλορ Νάγκετ, ανώτερος οικονομολόγος στην National Australia Bank, σε σχολιασμό.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατζούκι Καταγιάμα ανανέωσε την Τρίτη τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει την υπερβολική μεταβλητότητα του γεν. «Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για τα νομίσματα ανά πάσα στιγμή, όπως απαιτείται», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Η ισοτιμία δολαρίου-γεν έχει μετακινηθεί σε ένα νέο και υψηλότερο εύρος για εξωτερικούς και εγχώριους λόγους», δήλωσαν σε σημείωμα ο Joey Chew, επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος στην Ασία, και ο Paul Mackel, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος, στην HSBC Global Investment Research. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέμβει κάποια στιγμή», πρόσθεσαν.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαίτσι αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ένα επενδυτικό σχέδιο που στοχεύει στην κινητοποίηση περισσότερων από 370 τρισεκατομμυρίων γεν (2,276 τρισ. δολάρια) μέχρι το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2041. Ωστόσο, οι πηγές χρηματοδότησης για το επενδυτικό σχέδιο παραμένουν ασαφείς.

«Οι δημοσιονομικές ανησυχίες έρχονται ξανά στο προσκήνιο καθώς η κυβέρνηση εξετάζει διάφορες νέες δαπάνες και επενδύσεις», δήλωσαν αναλυτές της HSBC.

Το γεν έχει υποχωρήσει περίπου 3,9% έναντι του δολαρίου φέτος, σε σύγκριση με πτώση 0,9% έναντι του ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο Μάρτιν Σουλτς, επικεφαλής οικονομολόγος της Fujitsu, δήλωσε ότι η ισχύς του δολαρίου ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την αδυναμία του γεν.

«Αν κοιτάξουμε την ισοτιμία γιεν-ευρώ, για παράδειγμα, είναι πιο σταθερή», είπε, προσθέτοντας ότι οι αγορές εξακολουθούν να θεωρούν την Τράπεζα της Ιαπωνίας ως υστερούσα σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες.