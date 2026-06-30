Eurobank Equities: Νέα εποχή για τα ελληνικά διυλιστήρια – Αυξάνει τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τη HelleniQ Energy σε buy και διατηρεί τη σύσταση buy για τη Motor Oil, αυξάνοντας σημαντικά τις τιμές-στόχους και τις προβλέψεις κερδοφορίας.

Η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκάλεσε μια προσωρινή εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης, όμως σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank Equities τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν περάσει πλέον σε ένα περιβάλλον μόνιμα υψηλότερης κερδοφορίας, το οποίο η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως.

Με αυτή την παραδοχή, η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τη σύστασή του για τη HelleniQ Energy σε buy από hold, ενώ διατηρεί τη σύσταση buy για τη Motor Oil, αυξάνοντας σημαντικά τόσο τις τιμές-στόχους όσο και τις προβλέψεις για τα λειτουργικά τους κέρδη.

Τα υψηλά περιθώρια ήρθαν για να μείνουν

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, μετά την άνοδο των περιθωρίων διύλισης που προκάλεσε ο πόλεμος Ιράν-Ισραήλ, οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις οδήγησαν σε μερική αποκλιμάκωση. Ωστόσο, τα περιθώρια παραμένουν αισθητά υψηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα, γεγονός που αναμένεται να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στα αποτελέσματα του 2026.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης των ελληνικών ομίλων θα διαμορφωθούν φέτος κοντά στα 17 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή περίπου 2-3 δολάρια υψηλότερα από το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περίπου 1,3 δισ. ευρώ τόσο για τη HelleniQ Energy όσο και για τη Motor Oil, επίπεδο που είναι περίπου 30% υψηλότερο από αυτό που προεξοφλούσε η αγορά στις αρχές του έτους.

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την άνοδο των περιθωρίων ως ένα καθαρά κυκλικό, βραχυπρόθεσμο φαινόμενο. Αντίθετα, οι αναλυτές της εκτιμούν ότι τα ελληνικά διυλιστήρια εισέρχονται σε μια περίοδο διαρθρωτικά υψηλότερης κερδοφορίας, με τα «κανονικά» περιθώρια διύλισης να διαμορφώνονται πλέον στα χαμηλά έως μεσαία επίπεδα των 13 δολαρίων ανά βαρέλι, αντί για τα 6-7 δολάρια που αποτελούσαν επί σειρά ετών το σημείο αναφοράς της αγοράς.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οφείλεται σε μια σειρά διαρθρωτικών παραγόντων: η ζήτηση για προϊόντα μέσης απόσταξης, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, παραμένει ανθεκτική, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειμμα δυναμικότητας και να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από εισαγόμενα φορτία που μεταφέρονται μέσω μεγαλύτερων και πιο ευάλωτων εμπορικών διαδρομών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα EBITDA των δύο ελληνικών ομίλων μπορούν να παραμείνουν άνω του 1 δισ. ευρώ ακόμη και σε πιο ομαλές συνθήκες αγοράς, εκτίμηση που βρίσκεται περίπου 15%-20% υψηλότερα από πολλές προβλέψεις της αγοράς για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικές αναβαθμίσεις στις προβλέψεις

Με βάση το νέο αυτό σενάριο, η Eurobank Equities προχώρησε σε σημαντικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της.

Για τη HelleniQ Energy, αυξάνει την πρόβλεψη για το προσαρμοσμένο EBITDA του 2026 κατά 35%, στα περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ενώ αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2027 και το 2028 κατά 15% και 10%, αντίστοιχα, σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη Motor Oil προβλέπει EBITDA περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2026 και περίπου 1,1 δισ. ευρώ τόσο το 2027 όσο και το 2028, ενσωματώνοντας περιθώριο διύλισης 16 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026 και περίπου 13 δολάρια μεσοπρόθεσμα. Συνολικά, οι αναθεωρήσεις για το 2027 κινούνται κατά μέσο όρο περίπου 10% υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η χρηματιστηριακή υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της αγοράς εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης τα προ του 2022 δεδομένα. Έτσι, κάθε χρόνο οι αναλυτές αναγκάζονται να αυξάνουν τις προβλέψεις τους για την τρέχουσα χρήση καθώς τα πραγματικά περιθώρια διύλισης αποδεικνύονται υψηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων, όμως για τα επόμενα χρόνια επιστρέφουν και πάλι στην παραδοχή ότι τα περιθώρια θα υποχωρήσουν στα ιστορικά επίπεδα των 6-7 δολαρίων ανά βαρέλι.

Κατά την Eurobank Equities, αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε υπερβολικά χαμηλές προβλέψεις για τα μελλοντικά EBITDA, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη ότι η διαρθρωτική αναβάθμιση της κερδοφορίας έχει ήδη συντελεστεί.

Οι νέες τιμές-στόχοι

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank Equities αναβαθμίζει τη HelleniQ Energy σε buy από hold, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,60 ευρώ από 9,40 ευρώ. Για τη Motor Oil διατηρεί τη σύσταση buy, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 53,20 ευρώ από 39,10 ευρώ.

Παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν ήδη καταγράψει οι μετοχές του κλάδου, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι και οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με αποτιμήσεις που δεν αντανακλούν πλήρως τη διαρθρωτικά υψηλότερη κερδοφορία τους. Ωστόσο, η προτίμησή της Eurobank Equities παραμένει η Motor Oil, τόσο λόγω της ελκυστικότερης αποτίμησής της όσο και λόγω της σχετικής υποαπόδοσης της μετοχής το τελευταίο διάστημα.