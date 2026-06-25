Αλλαγή σκηνικού στο πετρέλαιο - Η ιρανική επίθεση σε πλοίο το έφερε ξανά σε ανοδική πορεία

Μπορεί νωρίς το πρωί το πετρέλαιο να υποχωρούσε να προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο η απόπειρα ομαλοποίηση της κατάστασης στον κλάδο της ενέργειας δεν είχε υπολογίσει το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει τη Μέση Ανατολή.

Μπορεί νωρίς το πρωί το πετρέλαιο να υποχωρούσε σε προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο η απόπειρα ομαλοποίησης της κατάστασης στον κλάδο της ενέργειας δεν είχε υπολογίσει το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει τη Μέση Ανατολή, καθώς έφτανε μία επίθεση του Ιράν σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, για να αναζωπυρωθούν οι φόβοι ότι οι εντάσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate αυξήθηκαν περισσότερο από 2%, διαγράφοντας προηγούμενες απώλειες, στα 71,83 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές Brent αυξήθηκε κατά 1,9% στα 75,13 δολάρια.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στην MS Now ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από την επίθεση σε φορτηγό πλοίο κοντά στο Νταχίτ του Ομάν. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το αν η επίθεση παραβίαζε την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα εξαρτηθεί από το αν ο Λευκός Οίκος το πιστεύει πως είναι έτσι.

Οι τιμές του αργού είχαν διαγράψει τα μεταπολεμικά τους κέρδη νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι οι παγκόσμιες προμήθειες αργού θα βελτιωθούν, αφού τα δεξαμενόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο για μήνες άρχισαν να αφήνουν πίσω τους τα Στενά του Ορμούζ.

Περισσότερα από 20 πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν περάσει από το Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναλειτουργία της βασικής ναυτιλιακής οδού, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης εμπορίου Kpler.

Τα μη ιρανικά πλοία είχαν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο για περισσότερους από τρεις μήνες. Τα περισσότερα αναμένεται να φτάσουν σε προορισμούς στην Ασία μέχρι τις αρχές Αυγούστου.

Η Citi δήλωσε ότι τα χειρότερα μπορεί να έχουν περάσει για τις στρατηγικές καμπύλης μεταφοράς εμπορευμάτων, οι οποίες είχαν πληγεί κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η αρχική άνοδος των τιμών του πετρελαίου τιμώρησε τις συναλλαγές που συνάπτουν βραχυπρόθεσμα συμβόλαια και αγοράζουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Η τράπεζα δήλωσε ότι μια σημαντική αποκλιμάκωση είναι πλέον το βασικό της σενάριο και αναμένει ότι το Brent θα υποχωρήσει στα 60 έως 65 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους έξι έως 12 μήνες, καθώς οι ροές στο Ορμούζ ομαλοποιούνται, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε προσωρινή καλοκαιρινή άνοδος του πετρελαίου θα πρέπει να «εξασθενίσει».

Ωστόσο, το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα επιτρέπεται μόνο μέσω διαδρομών που έχει ορίσει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι για την βασική ναυτιλιακή οδό παραμένουν.