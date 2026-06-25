Ομάν: Αναφορές για πλήγμα σε φορτηγό πλοίο

Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Ένα φορτηγό πλοίο επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, καθώς έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχίτ, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εξαιτίας του πλήγματος, προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, όχι όμως θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.

Πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, διευκρίνισε αργότερα η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech και επιβεβαίωσαν άλλες τρεις πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν.

Η UKMTO συμβουλεύει τους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ύποπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ