Wendy’s όπως GameStop: Γίνεται νέα «meme stock»; - Ράλι έως 42% για τη μετοχή

Η διαπραγμάτευση διακόπηκε και επανήλθε, εκτοξεύτηκε στο υψηλό των 8,89 δολαρίων ανά μετοχή με ράλι 30% πλέον.

Ξέφρενο ράλι σημειώνει η μετοχή της Wendy's την Τετάρτη και σκαρφαλώνει σε υψηλό 7 μηνών (από Νοέμβριο 2025) τροφοδοτούμενη από μια έκρηξη ενθουσιασμού των επενδυτών λιανικής. Η μετοχή εκτινάχθηκε πάνω από 42% και η διαπραγμάτευσή της ανεστάλη, λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών, αφότου η Wendy’s αποκάλυψε τον διορισμό του πρώην στελέχους της Potbelly, Steven Cirulis, ως οικονομικού διευθυντή και στρατηγικού διευθυντή.

Σύμφωνα με το CNBC, ενώ οι αλλαγές στη διοίκηση μπορούν να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα, το μέγεθος της ανοδ9ική κίνησης υποδηλώνει ότι μπορεί να παίζουν ρόλο και άλλες δυνάμεις. Η διαπραγμάτευση διακόπηκε από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λόγω μεταβλητότητας λίγο μετά το άνοιγμα. Όταν επανήλθε, εκτοξεύτηκε στο υψηλό των 8,89 δολαρίων ανά μετοχή με ράλι 30% πλέον.

Οι retail traders στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στην αλυσίδα μπέργκερ, αφού ο τίτλος της έχασε περίπου το ήμισυ της αξίας του τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Wendy’s κατατάχθηκε ως η δεύτερη πιο mentioned μετοχή στο Reddit τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα που παρακολουθούνται από την Swaggy Stocks.

Αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media παρουσιάζουν την Wendy’s ως μια πολλά υποσχόμενα μετοχή με ραγδαία ανάκαμψη. Στο WallStreetBets, μια ανάρτηση με τίτλο «Πρέπει να σώσουμε την Wendy’s» συγκέντρωσε πολλά reactions και πυροδότησε αγοραστικό κύμα, με τους καιροσκόπους να ανακαλύπτουν ίσως μία νέα ευκαιρία στα χρηματιστηριακά ταμπλό.

Άλλα ποστς παρουσίασαν την αλυσίδα fast food ως μια καταβεβλημένη καταναλωτική μάρκα, πίσω από την οποία θα μπορούσαν να συσπειρωθούν οι ιδιώτες επενδυτές. Η αύξηση της διαδικτυακής προσοχής αντανακλά προηγούμενα επεισόδια με meme stocks όπως το GameStop, όπου οι επενδυτές συρρέουν σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αυξημένα bearish στοιχήματα εναντίον τους.

Όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές, αυτή η δυναμική θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Wendy’s. Περίπου το 23% του free float της εταιρείας πωλείται επί του παρόντος σε ανοιχτή τιμή, σύμφωνα με την S3 Partners, αφήνοντας τη μετοχή ευάλωτη σε squeeze εάν οι «αρκούδες» επενδυτές και οι σορτάκηδες αναγκαστούν να καλύψουν τις θέσεις τους.