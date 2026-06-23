Πτώση για το πετρέλαιο με φόντο τις διελεύσεις στο Ορμούζ

Το ευρωπαϊκό Brent υποχώρησε κατά 1,05% ή 82 σεντς στα 77,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε απώλειες 0,8% ή 58 σεντς στα 73,21 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτωτικά κινήθηκε η τιμή του πετρελαίου την Τρίτη καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε στην κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το ευρωπαϊκό Brent υποχώρησε κατά 1,05% ή 82 σεντς στα 77,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε απώλειες 0,8% ή 58 σεντς στα 73,21 δολάρια ανά βαρέλι.

Νωρίτερα, ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ανέφερε πως 19 εκατ. βαρέλια εξήλθαν τη Δευτέρα από τα Στενά του Ορμούζ και ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ρεκόρ όλων των εποχών, κάτι που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το CNBC. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα, υπό κανονικές συνθήκες πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, εξάγονταν περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων την ημέρα.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το Ιράν ανακοίνωσε πως έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) επέμεινε πως παραμένουν ανοιχτά δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της θαλάσσιας οδού.

Τέλος, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει γενική άδεια στο Ιράν που επιτρέπει την παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων έως τις 21 Αυγούστου, στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα κέρδη από τις πωλήσεις πετρελαίου για την ανασυγκρότηση του στρατού του. Τη Δευτέρα ρωτήθηκε ο Τραμπ αν μπορούσε να εγγυηθεί ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό, οπότε θα δούμε», απάντησε ο Τραμπ σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής εκτελεστικού διατάγματος. «Πρέπει να χρησιμοποιούν τα χρήματα για να αγοράζουν τρόφιμα για τον λαό τους, γιατί αυτή τη στιγμή ο λαός τους πεινάει πολύ, και τα αγοράζουν αποκλειστικά από εμάς: καλαμπόκι, σόγια», πρόσθεσε.