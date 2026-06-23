Πτωτικό κλίμα στις ευρωαγορές με το «σημάδι» του tech selloff

Οι εταιρείες τεχνολογίας σημείωσαν πτώση 3,45%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Με απώλειες έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές με εμφανές το αποτύπωμα του τεχνολογικού selloff που πλήττει τις παγκόσμιες αγορές, την ώρα που οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επεξεργάζονται νέα μάκρο για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε 0,73% στις 634,64 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 1,25% στις 6.232,46 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε πτώση 0,81% στις 24.937 μονάδες, ο FTSE 100 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01% στις 10.439 μονάδες. ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,71% στις 8.340 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 1,46% στις 52.024 μονάδες ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με -0,34% στις 19.476 μονάδες.

Οι εταιρείες τεχνολογίας σημείωσαν πτώση 3,45%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των επιμέρους κλάδων, συνεχίζοντας στους ρυθμούς της παγκόσμιας tech πτώσης, η οποία έριξε χθες και τον Nasdaq στην Wall Street.

Η μετοχή Signify, της μεγαλύτερης εταιρείας φωτισμού στον κόσμο έκανε «βουτιά» 14,77% στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας, καθώς αναθεώρησε τον στόχο προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA έως το 2029 περίπου στο 10%.

Η μετοχή της Heineken ενισχύθηκε 2,18% καθώς η ολλανδική ζυθοποιία διόρισε τον Ραφαέλ Ολιβέιρα ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο, αντικαθιστώντας τον Ντολφ ντεν Μπρινκ, ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα φέτος εν μέσω μιας γενικευμένης πτώσης των πωλήσεων σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας την αισιοδοξία ότι η οικονομία της περιοχής μπορεί να αντέξει υψηλότερο πληθωρισμό και το ταρακούνημα που υπέστη το καταναλωτικό κλίμα από τον πόλεμο στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι κατέγραψε έναν τρίτο μήνα κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών που καταρτίζεται από την S&P Global αυξήθηκε στο 49,5 από 48,5 τον Μάιο. Οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν άνοδο στο 49,2. Η Γερμανία υποχώρησε αναπάντεχα βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας σε χαμηλό 18 μηνών.