Tax & Labour | Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς

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e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς
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Δικαιούχοι είναι 6.926 ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 16 Ιουνίου 2026 και τα ποσά θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 7.811.382 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι 6.926 ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 16 Ιουνίου 2026 και τα ποσά θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ως άνω εισφορές προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2025 μη μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Για την επιστροφή τους απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή όχι.

Η επεξεργασία των αιτήσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της αριθ. Δ. 15/Δ΄/90598/11-11-2021 Υπουργικής Απόφασης.

Στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της οφειλής τους (ρυθμισμένης ή μη) με το αρχικό προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

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