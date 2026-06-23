Ειδήσεις | Διεθνή

Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στο Βερολίνο για θέματα άμυνας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στο Βερολίνο για θέματα άμυνας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι ηγέτες των πέντε κρατών θα συζητήσουν επίσης τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν αύριο στο Βερολίνο τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παρών θα είναι, μέσω τηλεδιάσκεψης, και ο γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των Ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης συμμαχίας των πρόθυμων να συνδράμουν το Κίεβο, παρέχοντάς του ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι ηγέτες των πέντε κρατών θα συζητήσουν επίσης τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τα ζητήματα ασφαλείας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Οι διαβουλεύσεις αυτές θα δώσουν επίσης την ευκαιρία της εντατικοποίησης των πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης πιο ισχυρής στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας, αρχής γενομένης από την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χριστόπουλος: Κοντά στο 1% του ΑΕΠ η οπτικοακουστική βιομηχανία - Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για το video gaming

Δημογραφικό: Baby bonus από δήμους της χώρας - Μόλις 65.594 γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025

Metlen: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα μονάδα της M Technologies - Τι ζήτησε ο Μυτιληναίος από τον Δένδια

tags:
ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider