Κλήρωση Eurojackpot 23/6/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 240 του Eurojackpot είναι οι εξής: 24, 27, 43, 48, 50 και 4, 12.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (23/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 74 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 240 του Eurojackpot είναι οι εξής: 24, 27, 43, 48, 50 και 4, 12.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της κλήρωσης.