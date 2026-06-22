Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου

Οι ΗΠΑ ενέκριναν προσωρινά τη Δευτέρα τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει γενική άδεια στο Ιράν που επιτρέπει την παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων έως τις 21 Αυγούστου, στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων και παραγωγικών συνομιλιών στην Ελβετία, το Ιράν δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στη χώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου» πρόσθεσε.

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In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit International Atomic Energy Agency… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 22, 2026

Οι συναλλαγές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της γενικής άδειας της Δευτέρας περιλαμβάνουν την εισαγωγή αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιτρέπει συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται η Βόρεια Κορέα, η Κούβα ή χώρες που υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων δεν περιορίζονται πλέον», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, μετά τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον που διεξήχθησαν στην Ελβετία.