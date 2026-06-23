Hellenic Train: Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές για την πιστοποίηση των νέων συρμών Coradia Stream

Την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων δοκιμών για την πιστοποίηση των νέων συρμών Coradia Stream στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων δοκιμών για την πιστοποίηση των νέων συρμών Coradia Stream στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train το πρόγραμμα δοκιμών περιέλαβε:

Δοκιμές πιστοποίησης του υποσυστήματος ενέργειας έως ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα Πλατύ - Κατερίνη και Λειανοκλάδι - Τιθορέα κατά το διάστημα από 12 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2026.

Δοκιμές συμβατότητας με το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο στις γραμμές Πειραιάς - Αεροδρόμιο, Πειραιάς - Κιάτο, Αθήνα - Χαλκίδα, Αθήνα - Λειανοκλάδι και Λάρισα - Θεσσαλονίκη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 5 έως 9 Μαΐου 2026.

Επαλήθευση της λειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας και επικοινωνίας ETCS (European Train Control System) και GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) κατά το διάστημα από 9 έως 12 Ιουνίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, που ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία με την Alstom, τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) και τους αρμόδιους φορείς, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ελέγχων από ανεξάρτητους φορείς και εξειδικευμένο εργαστήριο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πλήρης συμμόρφωση των συρμών με τις απαιτήσεις ασφάλειας και διαλειτουργικότητας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση και αξιολόγηση των τεχνικών αναφορών (technical reports) που προέκυψαν από τις δοκιμές. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή του φακέλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (European Union Agency for Railways - ERA), με στόχο την έκδοση της απαιτούμενης αδειοδότησης για τη διάθεση των νέων συρμών Coradia Stream στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Η Hellenic Train συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, με στόχο την παροχή σύγχρονων, ασφαλών και αξιόπιστων σιδηροδρομικών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της.