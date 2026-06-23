Γεωργιάδης: «Η χώρα μας προχωράει μπροστά, γίνεται ολοένα καλύτερη και πιο δυνατή»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουμε κινητοποιήσετε επενδύσεις που φθάνουν το 1,6 δισ. ευρώ».

«Και σχέδιο έχουμε και προχωράμε γερά, παρά τη γενικευμένη προσπάθεια ενός αφηγήματος μιζέριας της Ελλάδας. Η χώρα μας προχωράει μπροστά, γίνεται ολοένα και καλύτερη και ολοένα πιο δυνατή».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας σήμερα το νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας της φαρμακοβιομηχανίας «ΒΙΑΝΕΞ», στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Όπως πρόσθεσε κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του, «είναι θαύμα ότι ένας λαός, όπου ο συνολικός του πληθυσμός είναι το 2% της Ευρώπης, παράγει τα φάρμακα που καταναλώνει σήμερα το 11% των Ευρωπαίων πολιτών και που εξάγονται σε πολλές άλλες χώρες, πέραν των ευρωπαϊκών χωρών, σε όλο τον πλανήτη, έχοντας κατακτήσει δύσκολες αγορές».

Επίσης, ανέφερε ότι «το επενδυτικό Clawback, το θεσπίσαμε με νόμο τον Οκτώβριο του 2019, ενώ το ελληνικό κράτος έχει ξοδέψει κοντά στα 400 εκατ. ευρώ και μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης άλλα 200 εκατ., δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουμε κινητοποιήσετε επενδύσεις που φθάνουν το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ έχουμε θεσπίσει ένα τελείως κλειδωμένο ποσοστό Clawback για την εγχώρια παραγωγή, που δεν επηρεάζεται πια από τις εξελίξεις της καινοτομίας και τις αγορές των νέων φαρμάκων».

«Όλα αυτά», όπως συμπλήρωσε, «είναι συγκεκριμένα μέτρα που πήραμε, όχι πάντα εύκολα, για να εξασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον που υπάρχει στην πατρίδα μας, θα επιτρέψει να συνεχιστεί και να προκόψει το θαύμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας».

«Άρα», συνέχισε, «δεν είμαστε μία αδιάφορη κυβέρνηση και ένας αδιάφορος υπουργός για όσα συμβαίνουν, αλλά αντίθετα είμαι πολύ ενεργά εμπλεκόμενος και αισθάνομαι μεγάλη υπερηφάνεια που μπορούμε και κάνουμε αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο υπουργός Υγείας, «πολλές φορές μάς βλέπουν στο εξωτερικό ως έκπληξη, για το πώς δηλαδή η Ελλάδα, που την θεωρούν μία χώρα όχι ικανή να κάνει βιομηχανία, καταφέρνει να ξεπεράσει πολλές άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην παραγωγή των φαρμάκων και αυτό ακριβώς το θεωρούμε ως μία ηθική και πολιτική μας υποχρέωση, όταν βλέπουμε περισσότερα εργοστάσια να οικοδομούνται, περισσότερες θέσεις εργασίας να γεννιούνται, περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν την εποχή της κρίσης στο εξωτερικό, να επιστρέφουν στην πατρίδα».

Επίσκεψη σε τρία νοσοκομεία και στο κέντρο υγείας βόρειου τομέα

Με επισκέψεις σε τρία νοσοκομεία της Πάτρας και το κέντρο υγείας βορείου τομέα της πόλης, ολοκλήρωσε την σημερινή επίσκεψή του στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αρχικά, επισκέφθηκε το «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου ολοκληρώνονται, όπως ανακοινώθηκε, οι εργασίες ανακαίνισης των χειρουργικών αιθουσών, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Άδωνις Γεωργιάδης, «είμαι εδώ για να επιθεωρήσω τα έργα, τα οποία παραδίδονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες και που αλλάζουν παντελώς το νοσοκομείο» και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία δαπάνη και καμία πολιτική απόφαση που δεν θα λάβουμε για να κρατηθεί όρθιο και να προοδεύσει ακόμα περισσότερο το ‘Καραμανδάνειο' νοσοκομείο, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Και το πρόβλημα με τους ακτινολόγους θα το λύσουμε σχεδόν άμεσα, με όλα τα εργαλεία που έχουμε ήδη θέσει σε χρήση».

Στην συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου προχωρούν, όπως ανακοινώθηκε, οι εργασίες για το νέο φαρμακείο και την αποθήκη υλικού, με το έργο να ολοκληρώνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το έργο του φαρμακείου προχωράει λίγο καθυστερημένα, αλλά θα παραδοθεί και θα λειτουργήσει εντός του έτους, κάτι που είναι μεγάλη αναβάθμιση για το νοσοκομείο. Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε και μία μακρά σύσκεψη για τον γραμμικό επιταχυντή, για να δούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους μας και τους αριθμούς των νοσηλευόμενων ασθενών. Καίτοι έχουμε φέρει ένα πολύ καινούριο μηχάνημα και επιπλέον προσωπικό, όπως μας ζητήθηκε, ακόμα υπάρχει δυσκολία στην εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Επιστρέφοντας στο υπουργείο θα εξετάσουμε τι επιπλέον λύση μπορούμε να δώσουμε, αφού πρώτα ξεκαθαρίσω ότι όλα τα αιτήματα που μας είχαν τεθεί έχουν γίνει δεκτά και έχουν ήδη υλοποιηθεί».

Κατόπιν, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το κέντρο υγείας βορείου τομέα της Πάτρας, όπου επιθεώρησε τα έργα για την εγκατάσταση του νέου σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου και του νέου μαστογράφου. Όπως σημείωσε στις δηλώσεις που έκανε, «το συγκεκριμένο κέντρο υγείας είναι ένα πραγματικό νοσοκομείο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά με άρτιο εξοπλισμό» και συμπλήρωσε: «Ολοκληρώνονται οι εργασίες σε δύο εβδομάδες και θα πάρουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις από τον Δημόκριτο. Έχουμε φέρει καινούρια μηχανήματα, ψηφιακό μαστογράφο και καινούριες οδοντιατρικές έδρες. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου και αναβαθμισμένου κέντρου, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλω για άλλη μία φορά να πω στον κόσμο να εμπιστεύεται τα κέντρα υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ θα βρει ευκολότερα ραντεβού, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, γρηγορότερα αποτελέσματα εξετάσεων και αυτό θα βοηθήσει να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα νοσοκομεία που τα χρειαζόμαστε για πολύ βαριά περιστατικά».

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού Υγείας στην Πάτρα ήταν το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, έως την Παρασκευή θα δοθεί σε χρήση η πρώτη φάση ανακαίνισης του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ενώ στη συνέχεια θα παραδοθεί και η Β' φάση του έργου. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες επέκτασης του ΤΕΠ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», η οποία υλοποιείται με δωρεά της Μαριάννας Ι. Λάτση.

Μάλιστα, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας, «δεν θα κουραστώ να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, όπου όταν της ζήτησα να φτιάξουμε εδώ στο Ρίο, για τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος, μία νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας οικολογικών ασθενών, είπε αμέσως ναι» και πρόσθεσε: «Θέλω όμως να αποκαλύψω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, της ζήτησα να αναβαθμίσουμε το ρομποτικό μηχάνημα που είχαμε αρχικά παραγγείλει, σε ένα πολύ καλύτερο αλλά και πολύ ακριβότερο. Είπε αμέσως ναι, προκειμένου το κέντρο αυτό να έχει τα καλύτερα μηχανήματα, ενώ τα εγκαίνια θα τα κάνουμε, τον Φεβρουάριο του 2027. Στην προκήρυξή μας, που ολοκληρώνεται αύριο, έχουμε βάλει τρεις θέσεις ογκολόγων για να έρθουν εδώ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και να πιάσουν δουλειά από την πρώτη μέρα. Σκοπός μας είναι με αυτή την καταπληκτική μονάδα, πρώτον να ανακουφίσουμε όλους τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος που χρειάζονται να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους με αξιοπρέπεια και δεύτερον, να εξοικονομήσουμε χώρο στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, για να προσθέσουμε κρεβάτια, ώστε να εξαφανίσουμε τα ράντζα και να μην ταλαιπωρείται κανένας».

Ταυτόχρονα, όπως υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «με αυτά τα έργα, τα ΤΕΠ και τη μονάδα ‘Νίκος Κούρκουλος', το πανεπιστημιακό νοσοκομείο παίρνει ζωή για άλλα 20 χρόνια και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ