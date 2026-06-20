Το Ιράν κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ «λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας»

Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συναφθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα. Αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του», σημειώνεται.