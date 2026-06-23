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Γκουτέρες: «Είναι καιρός να ειπωθεί η αλήθεια για το οικολογικό κόστος των data centers»

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Γκουτέρες: «Είναι καιρός να ειπωθεί η αλήθεια για το οικολογικό κόστος των data centers»
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«Ας τελειώσει το κρυφό κόστος. Ας τελειώσει η ανάθεση του φορτίου σε εκείνους που μπορούν όλο και λιγότερο να το σηκώσουν. Είναι καιρός να ειπωθεί όλη η αλήθεια», είπε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τους πάτρονες του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης «να πουν όλη την αλήθεια» για το οικολογικό κόστος των κέντρων δεδομένων, χαρακτηρίζοντας την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα «καταστροφική ρίζα» της ενεργειακής και της κλιματικής κρίσης .

«Ας τελειώσει το κρυφό κόστος. Ας τελειώσει η ανάθεση του φορτίου σε εκείνους που μπορούν όλο και λιγότερο να το σηκώσουν. Είναι καιρός να ειπωθεί όλη η αλήθεια. Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να επιδείξει εντιμότητα ως προς αυτό που μας κοστίζει σήμερα», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες με την ευκαιρία της ομιλίας του κατά την London Climate Action Week στην βρετανική πρωτεύουσα.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την περιβαλλοντική διαφάνεια στον τομέα της AI στο πλαίσιο της οποίας ζητείται από τους παγκόσμιους τεχνολογικούς καλοσσούς να μετρήσουν και να δημοσιεύσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα - σε άνθρακα, σε νερό και σε εδάφη επί παραδείγματι - των δραστηριοτήτων τους. Και στην συνέχεια να δεσμευθούν για την τροφοδοσία τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες κατανάλωσαν κατά το 2025 448 terawatt/h.

Αν ήταν χώρα, η κατανάλωση αυτή θα της εξασφάλιζε την 11η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ως μέτρο σύγκρισης, μία χώρα σαν την Γαλλία καταναλώνει ετησίως 468 TWh, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

«Οι κοινότητες αφήνονται συχνά στην άγνοιά τους σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες, αναγνωρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «πεινάει για εδάφη, νερό και ενέργεια, αν και έχει την δυνατότητα να συμβάλει στην επιτάχυνση των κλιματικών λύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Data Centers
ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες
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