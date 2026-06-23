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Πούτιν: «Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

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Πούτιν: «Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
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Σχεδόν το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια.

Η Δύση, με αιχμή του δόρατος το ΝΑΤΟ, προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σε εκατοντάδες απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, τα μέλη της Συμμαχίας έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, είπε. Πλέον, συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος, συζητούν ανοικτά στη Δύση ότι «προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες». «Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία», είπε ο Πούτιν.

Σχεδόν το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο 73χρονος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ώθησε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν το Κίεβο με εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Καθώς το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, εντείνεται η ανησυχία αρκετών χωρών της Δύσης για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε αύξηση αμυντικών δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ουκρανία
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