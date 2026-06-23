Απώλειες για τον χρυσό λόγω ισχυρού δολαρίου

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 1,4% στα 4.131,24 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού κατέγραψαν πτώση 1,3% στα 4.149,4 δολάρια ανά ουγγιά.

Πτώση σημείωσε την Τρίτη η τιμή του χρυσού καθώς το δολάριο σκαρφάλωσε σε υψηλό έτους λόγω των αυξημένων προσδοκιών για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 1,4% στα 4.131,24 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού κατέγραψαν πτώση 1,3% στα 4.149,4 δολάρια ανά ουγγιά.

Η «επιθετική» στάση που κράτησε ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς κατά την συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας για την καταπολέμηση του πληθωρισμού έχουν αυξήσει τα στοιχήματα για μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ανέρχεται σε περίπου 86%, από 61% πριν από τη συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 4,9% στα 61,98 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε απώλειες 1,2% στα 1.657,92 δολάρια, ενώ το παλλάδιο έχασε 2,6% στα 1.232,28 δολάρια.